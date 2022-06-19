محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير فرع مكتبة مصر العامة: نهدف لزيادة الوعي الثقافي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها للمراحل النهائية لتطوير فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة لتكون مركزاً تنويرياً لنشر العلم والثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصري ... رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

متابعة مستمرة وميدانية

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير بالمكتبة أولاً بأول حتى الانتهاء منها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين حيث يجرى عمليات التطوير والتجهيز للفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بأسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحاً ثقافياً ضخماً يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية ليخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة.

تنوير العقول وزيادة المعرفة

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الهام الذي ستقوم به مكتبة مصر العامة بالمحافظة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق ما تضمه من كتب وموسوعات ومخطوطات تاريخية ومراجع عملية وبحثية وإصدارات مختلفة المتاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة المجالات.

وأوضح المحافظ أن المكتبة سوف تخدم كافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات، حيث يتم إنشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة، وسوف تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية، إضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات فضلاً عن التجهيزات التي تتم بها لتستوعب أكبر عدد من الزائرين والمترددين عليها من كافة الأعمار، إضافة إلى تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال.