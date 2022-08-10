الأرصاد: نسب الرطوبة في القاهرة تصل إلى 85% والصعيد 25% فقط

قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل كبير للغاية، لافتة إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 33 درجة إلى 34 درجة على القاهرة، ولكن الإحساس بها يصل إلى ما بين 38 درجة و 39 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة لدرجات تصل ما بين 80% إلى 85% على القاهرة والوجه البحري و95% على السواحل الشمالية.

ارتفاع الرطوبة في الأماكن القريبة من المسطحات

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرطوبة مرتفعة في السواحل الشمالية وأثناء فترات الصباح الباكر والليل يكون الجو «مخنوق» وتكون درجات الحرارة مرتفعة أيضًا في الأماكن القريبة من المسطحات المائية، ولكن في الصعيد الرطوبة منخفضة جدًا تصل إلى 25% فقط ولكن درجات الحرارة مرتفعة.

درجات الحرارة في مصر أقل من الأعوام السابقة

وأوضحت رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن شرم الشيخ والغردقة بها رطوبة مرتفعة بجانب ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن درجات الحرارة في أغسطس تكون مرتفعة وحاليًا الدرجات أقل من المعدل بالنسبة لأوروبا فقد سجلت العاصمة البريطانية لندن درجات حرارة وصلت إلى 40 درجة.

وتابع: «نحمد ربنا إن الصيف هذا العام أقل من معدلات الأعوام السابقة، الشبورة الأيام الجاية خفيفة مفيش أي مشاكل بس ناخد بالنا على الطرق السريعة والطرق الزراعية ونشاط الرياح بيكون في الليل وبيلطف الجو، مهم عدم التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة مع الوجود في أماكن جيدة التهوية خاصة مرضى الجهاز التنفسي».