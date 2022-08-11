درجات الحرارة اليوم الخميس 11-8-2022 في مصر.. ارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن حالة الطقس على الأنحاء كافة؛ إذ يتوقع الخبراء ارتفاع نسبة الرطوبة بالطقس، ما يزيد من الإحساس بالحرارة على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسوط طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكون في الصباح الباكر شبورة مائية خفيفة، في الفترة ما بين 6 إلى 9 صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي نقدم في السطور المقبلة درجات الحرارة اليوم الخميس 11 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 33 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 22

سيوة 36 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 35 - 19

الطور 38- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 38 - 30

مرسى علم 39 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28