أخبار البحيرة خلال 24 ساعة: غياب 444 طالب ثانوية عن الامتحانات وإحالة للتحقيق

شهدت محافظة البحيرة خلال 24 ساعة، عددا من الأحداث المهمة بينهام انتظام عمل المواقف مع أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات الرقابية على مواقف السيارات.

استغلال السائقين للمواطنين

كما شدد آمنة على التأكد من عدم استغلال السائقين لإجراءات زيادة أسعار الوقود والمغالاة في الأجرة بأعلى من التعريفة المحددة، موجهاً باتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين .

فرحة طلاب الثانوية العامة

كما أدى طلاب الثانوية العامة امتحان الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في الجيولوجيا والعلوم البيئية، وشعبة (الرياضيات) امتحان في مادة «التفاضل والتكامل» ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، حيث عبر الطلاب عن فرحتهم عقب الخروج نظرا لسهولة الامتحان مشيرين إلى أن امتحان هذا العام جاء في إطار الأسئلة المتوقعة، كما أن الوقت المخصص للإجابة على أسئلة كافيا.

غياب 444 طالبا عن امتحانات الثانوية

وذكر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى أن طلاب الشعبة العلمية اليوم " علمي علوم" تغيب منهم 342 بنسبة حضور 98.4% ، كما تغيب42 طالب وطالبة عن أداء امتحان التفاضل والتكامل بنسبة حضور98.2 ، وبلغت نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع99.3% حيث تغيب 60 طالب وطالبة

حملات تحصين الماشية

كما نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة اليوم حملات مكبرة لبتحصين عدد 21342 رأس ماشية ليصل إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم 39632 رأس ماشية منذ انطلاق الحمل الخميس الماضي وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وشدد محافظ البحيرة على سرعة الإستجابة للفرق البيطرية التي، حيث أنها ستتواجد بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك لتحصين المواشي، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحد من إنتشار المرض

حملات إزالة مكبرة

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة إستمرار حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيث تم تنفيذ 21 قرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

ومن جانبه أعلن اللواء هشام آمنة عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على اقامة نـادي لمتحدى الأعاقة على مساحة 2300 متر مربع أرض أملاك دولة ـ الواقعة بحوض مسعود بمركز الدلنجات.

وشنت إدارة إدارة الرقابة والمتابعة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الحكومية بالمحمودية، وجري خلالها المرور على المستشفيات، وأسفر الحملات عن إحالة عدد 121 موظف بـ 3 منشآت حكومية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وكذلك 35 حالة ترك عمل بـ 2 منشأة حكومية بدون سند قانوني.