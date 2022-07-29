طالبان بالقليوبية ضمن أوائل الثانوية الأزهرية: «النجاح والتفوق مش ضربة حظ»

حقق طلاب محافظة القليوبية مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية ضمن قائمة أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الشعبة الإسلامية، حيث حصل الطالب أنس باهر السيد مصطفى، منطقة القليوبية الأزهرية «معهد طوخ»، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 618 بنسبة 98.10%، والطالب محمد عبدالخالق عبدالفتاح السيد سليمان، منطقة القليوبية الأزهرية «معهد دملو»، على المركز الرابع على الجمهورية بمجموع درجات 615 بنسبة 97.62%.

أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية الشعبة الإسلامية بالقليوبية

وأعرب الطالبان الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالقليوبية عن فرحتهما بالنجاح والتفوق، مؤكدين أن التفوق نتاج العمل والمثابرة والاجتهاد وليس ضربة حظ.

«أنس»: حفظ القرآن طريقي للتفوق

وقال الطالب أنس باهر السيد مصطفى، الثاني على الجمهورية في الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية بمعهد طوخ الأزهري في محافظة القليوبية لـ«الوطن»، إن حفظ القرآن مهد له الطريق للتفوق، وأنه التحق بالأزهر منذ نعومة أظافره بعد حفظ القران الكريم كاملا وهو في الصف السادس الابتدائي، مشيرا أن جميع أفراد الأسرة يفضلون التعليم الأزهري ويلتحقون به، «مواد الأزهر في الثانوية كثيرة، وتصل إلى 18 مادة، ولكن بركة القرآن الكريم تجعل كل شيء يسير»، موضحا أنه كان يأخذ دروس في 3 مواد فقط، وهي النحو والصرف والفرنساوي، وباقي المواد يقوم بمذاكرتها «أون لاين».

«محمد»: التفوق أول خطوة لكلية الشريعة

بينما قال محمد عبد الخالق، الطالب بمعهد دملو عبد الفتاح، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية لـ«الوطن»، إن التفوق حقق له أول خطوات الالتحاق بكلية الشريعة والقانون والتي كانت حلما له، مشيرا أن الدراسة الأزهرية ليست صعبة كما يعتقد البعض، ولكن تحتاج إلى تنظيم الوقت مع التركيز على المواد الثقافية والاستعانة بالله، «الثانوية الأزهرية أفضل من الثانوية العامة لأن الأسئلة تكون متوقعة ومباشرة وليست بها ضغوط كالثانوية العامة».

وأضاف «محمد»، أن حلمه الأكبر هو أن يسير على خطى إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأن يكون وزيرا للأوقاف، وسفيرا للإسلام.

ووجه «محمد» الشكر لأسرته وعائلته أيقونة التفوق، مشيرا أن والده مدرس لمادة اللغة العربية، وساعده في الوصول لهذا النجاح والتفوق، ووالدته حنان إبراهيم عبد الحميد، حاصلة على ليسانس الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، وكانت حافزا قويا له في الالتزام والحفاظ على القرآن الكريم.

أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 القليوبية ذوي الهمم

وكانت الإدارة المركزية الأزهرية، قد أعلنت قائمة الأوائل على مستوى كافة شعب الثانوية الأزهرية 2022 في القليوبية، ومن بينهم ذوي الهمم، حيث ضمت القائمة شعبة المكفوفين، القسم الأدبي، وهم:

- عبدالرحمن زكريا الأشعل، «معهد ج الخانكة الأزهري»، بمجموع 514 ونسبة 81.5%، الأول على مستوى المحافظة.

- أحمد سلامة سالم عبد الحميد ضاهر، «معهد طنان بقليوب»، بمحموع 511 وبنسبة 81.1%، الثاني على مستوى المحافظة.

- روان محمد عبد الحليم، «معهد مرصفا للفتيات»، بمجموع 476 بنسبة 75.5% الثالثة على مستوى المحافظة.