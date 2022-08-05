«صوته كان عالي وخوفت يفضحني».. اعترافات المتهم بقتل موظف بالمعاش في الجيزة

«صوته عالي وخوفت يفضحني»، بتلك الكلمات برر المتهم بقتل موظف بالمعاش في الجيزة أمام جهات التحقيق جريمته، بعد أن تمكن رجال المباحث من ضبطه بعد فراره عقب ارتكاب فعلته.

يقول المتهم في التحقيقات، علمت بأن الموظف يحتفظ بأمواله داخل مسكنه، فبدأت في تخطيط الجريمة نظرا لأنني كنت حينها أمر بأزمة مالية كبيرة، وعند التنفيذ لم أتمكن من السرقة بسبب صراخ المجنى عليه الذي استيقظ من نومه فجأة، فقررت التخلص منه حتى لا يفتضح أمري.

فر المتهم بعد ارتكاب جريمته، خوفا من افتضاح أمره أو الإمساك به، لكنه كان لا يعلم أن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة رصدته في أثناء دخوله وخروجه من الشقة.

غرفة عمليات النجدة تتلقى بلاغًا

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغاً من الأهالي مفاده العثور على جثمان موظف بالمعاش، مقتول داخل شقته، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين صدق البلاغ، وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، أمكن التعرف على مرتكب الواقعة وتحديد هويته.

تفاصيل ضبط المتهم

وبعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر فعلته، مضيفاً أنه استهدف مالك الشقة وتسلل إليها بغرض السرقة، وحال استيقاظ المجني عليه ورؤيته تعالت صرخاته الأمر الذي دفع المتهم إلى إنهاء حياته خيشة افتضاح أمره، مستخدما في جريمته ألة حادة أصاب بها المجني عليه في رأسه، الأمر الذي تسبب في وفاته في الحال ثم هرب مسرعًا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.