تفاصيل طرح المحال التجارية بمدينة بدر.. بمساحات تصل إلى 99 مترا مربعا

تعد مدينة بدر، واحدة من المدن الجديدة، التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لكونها المدينة الأقرب لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال طرح عدد كبير من الوحدات السكنية والمحال التجارية، لخدمة سكان المدينة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل طرح المحال التجارية بمدينة بدر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة بدر.

تفاصيل طرح المحال التجارية بمدينة بدر

- تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين.

- تتراوح مساحات المحال التجارية المطروحة ما بين (18 م2 : 99 م2).

- تتواجد المحال التجارية المطروحة بمنطقة 222 عمارة إسكان اجتماعي بمركز المدينة.

- سيتم بيع المحال التجارية المطروحة بالمزاد العلني، بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.

- تم إتاحة كراسات الشروط ومواصفات المحال التجارية المطروحة بمقر جهاز المدينة.

- أن طرح المحال والصيدليات يأتي في إطار الحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

- يأتي هذا الطرح في إطار إعادة ضخ الاستثمارات العائدة في تنفيذ مشروعات تنموية أخرى لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

- جارٍ طرح عددٍ من الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

- تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

- توفير شركة لأعمال صيانة المرافق ( مياه – صرف ).

- تم دخول شركة كهرباء لصيانة شبكة الإنارة، وتشغيل موزع كهرباء الخدمة بنسبة 90% من الحى.

وجدير بالذكر، أن سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، يعد من أبرز المشروعات الجاري العمل عليها داخل مدينة بدر، حيث يضم المشروع ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، حيث تعد مدينة بدر من أقرب المدن

وجدير بالذكر، أن سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، يعد من أبرز المشروعات الجاري العمل عليها داخل مدينة بدر، حيث يضم المشروع ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، حيث تعد مدينة بدر من أقرب المدن الجديدة للعاصمة؛ إذ تقع على بعد مسافة قريبة منها، ما جعلها الخيار الأمثل لتكون مقرا لسكن موظفي العاصمة.