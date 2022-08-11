بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي»، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيق في الحادث.

إصابات ضحايا حادث صحراوي البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وجاري عمل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان حادث صحراوي البحيرة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص في الجزيرة الوسطى، عند الكيلو 113، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث، عن إصابة كل من:

- عبده خالد عبد المعبود، 22 سنة، مقيم القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم.

- أحمد كرم عبد المعبود، 21 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن.

- محمد أحمد محمد، 20 سنة، مصابا بكدمات متفرقة.

- فارس محمد أحمد، 17 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- محمد أحمد حسين، 24 سنة.

- يوسف مصطفى عيد، 22 سنة، كسر في الحوض.

- علي عصام عثمان، 27 سنة، اشتباه نزيف بالبطن.

- محمد إبراهيم السيد، 30 سنة، اشتباه نزيف بالبطن.

- سهيلة أحمد محمد، 15 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- إسراء حمدي محمد، 26 سنة.

- غالي سامي غالي، 27 سنة.

- سوزان رشدي محمد، 49 سنة.

- محمود أحمد دويدار، 32 سنة.

- سعد عبد الحافظ محمد، 52 سنة.

- عمر محمد زيتون، 4 سنوات.

وتم نقل جميع المصابين، إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.