إقبال متوسط في اليوم الأول للتنسيق الإلكتروني بجامعة القاهرة

بدأ اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 التنسيق الإلكتروني لطلاب شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات، وذلك في مقر كلية الدراسات العليا للبحوث الإقصائية بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب الكلية والطلاب، بحسب تصريحات الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات والبحوث الإقصائية جامعة القاهرة.

نسبة إقبال الطلاب على تسجيل رغباتهم

وأضاف «خاطر» لـ«الوطن»، أن نسبة إقبال الطلاب على تسجيل رغباتهم اليوم متوسطة، قائلا: «كنا نتوقع أن يكون الإقبال ضعيفاً خلال اليوم الأول من افتتاح التنسيق خاصة أن طلاب الثانوية العامة لم يحصلوا علي شهادة النتيجة الخاصة بهم من المدارس»، لافتاً إلى أن الكلية يوجد بها 4 معامل للحاسب الآلي بطاقة استيعابية 100 جهاز بكفاءة عالية وتعمل منذ صباح اليوم حتى مساء اليوم لاستقبال جميع الطلاب، وحالياً يتم التسجيل من خلال المعمل الرئيسي فقط وتفتتح باقي المعامل في حالة وجود ضغط من الطلاب.

وأكد عميد كلية الدراسات والبحوث الإقصائية جامعة القاهرة أن الكلية توفر خدمة مجتمعية لطلاب مصر ذوي الهمم بتخصيص أماكن استراحات مجهزة على أعلى مستوى للطلاب وأماكن أخرى لأولياء الأمور، موضحا أن الكلية منذ 20 يوما قامت بتجهيز المعامل من حيث أجهزة الكمبيوتر والتعقيم والاطمئنان على شبكة الإنترنت وأن الخدمة تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى تفقده للكلية قبل افتتاح تسجيل الرغبات لمتابعة تنفيذ التعليمات اللازمة في هذا الشأن من قبل الموظفين المختصين.

التنسيق الإلكتروني الخاصة لطلبة الثانوية العامة

وأوضح «خاطر»، أن كلية البحوث الإقصائية توفر للطلاب فريق كامل مدرب ومجهز على أعلى مستوى، حيث تتميز بوجود أفضل الأقسام العلمية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والسوفت وير في مصر وهما «علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات»، فضلا عن وجود فريق متدرب على أعلى مستوى للتدريب والصيانة إلى جانب خبرة الكلية في التنسيق الإلكتروني الخاصة بطلبة الثانوية العامة لمدة تزيد عن 20 عاما.

وأشار أن الكلية متلزمة بجميع الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العمل، موضحاً أن الكلية تعطي تعليمات مشددة بتعقيم المعامل وتوفير كمامات للطالب وولي الأمر ويسمح المعمل بدخول 25 أو 30 طالبا فقط في حين أن المعمل يتحمل وجود 50 طالبا.