قسط أقل سيارة في مبادرة الإحلال يبدأ من 2333 جنيها.. والسن مطلوب

تقدم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إمكانية تقسيط السيارات الملاكي داخل المبادرة على سنوات تتراوح بين 7 و10 سنوات، بأقساط مناسبة للجميع، تشمل تقديم تغطية تأمينية إضافية مجانا لجميع المشتركين بالمبادرة، تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة أو العجز الكلي، نتيجة حادث سيارة، إلى جانب أن القسط الشهري، يتضمن وثيقتي التأمين على السيارة، والتأمين على الحياة.

ووفقا لجدول أقساط سيارات الإحلال، تتنوع أقساط السيارات الملاكي، وفقا لنوع وماركات وطرازات السيارة محل الإحلال، وكذلك لسنوات سداد الأقساط من 7 وحتى 10 سنوات.

أقل قسط في برنامج الـ10 سنوات

وبحسب «جرين جو»، يعد قسط السيارة ماركة «لادا جريتنا - أم تي» أقل الأقساط الشهرية عند اختيار برنامج التقسيط على مدار 10 سنوات، إذ يبدأ من 2333 جنيها شهريا، عندما يكون سن المتقدم لشراء السيارة عند 21 عاما، بينما ترتفع قيمة القسط، عندما يصل السن إلى 50 عاما لتصل إلى 2404 جنيهات قسط شهري.

وتؤكد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، التي مضى على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، أن أقصى قسط لشراء أو استبدال سيارة ماركة «لادا جريتنا - أم تي»، عندما يكون المتقدم للشراء عند سن 65 عاما، يصل إلى 2674 جنيها قسط شهري، بحسب طارق عوض المتحدث باسم المبادرة في تصريحات لـ«الوطن».

وبدأت الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مر على تاريخ، تصنيعها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج في شهر يناير 2021 في 7 محافظات تضم محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر قبل انضمام محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ في الفترة الأخيرة.