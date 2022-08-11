عامل يتخلص من حياته بـ«حبة الغلة» لمروره بضائقة مالية في الدقهلية

تخلص عامل بمحافظة الدقهلية من حياته عن طريق تناول قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال والمعروف إعلاميا بـ«حبة الغلة السامة»، وعللت زوجته ما حدث بمروره بحالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية.

وتوفى العامل عقب وصوله لمستشفى شربين المركزي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة عامل فور وصوله مستشفى شربين المركزي

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ مـن مستشفى شربين المركزى، بوصول شخص يدعى «حمادة س. ع.»، 38 سنة، عامل، ومقيم في قرية «العوضية» دائرة المركز، مصابا بحالة إعياء وقيئ مستمر، وتوفى عقب وصوله في استقبال المستشفى.

زوجة العامل: يمر بضائقة مالية

وانتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة شربين إلي المستشفى، وبسؤال زوجته «رتيبة ح. ع.»، 44 سنة، حاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية، ومقيمة بذات القرية، قررت في محضر الشرطة قيام زوجها بتناول «حبة الغلة السامة»، بقصد التخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بسب ضائقة مالية، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكذلك تقرير مفتش الصحة والتصريح بالدفن بعد ذلك.

ربة منزل تتخلص من حياتها ب«حبة الغلة السامة»

وفي واقعة أخرى، أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها في قرية «البيضاء» مركز تمي الأمديد، عن طريق تناول «حبة الغلة السامة» بعد اكتشافها أنها حامل في أنثى وليس ذكرا كما كانت تتمنى، حيث أن لديها 3 إناث وكانت تتمنى أن تكون حاملا في ذكر، علاوة على مرورها بضائقة مالية.

وأصيبت السيدة بحالة إعياء شديدة، ونُقلت من منزلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لمحاولة إنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.