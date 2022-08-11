خبير عن «الاسكوتر الإسعافي»: يتماشى مع استراتيجية مصر 2030

تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، اتجاه تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف إدخال «الاسكوتر الكهربائي الإسعافي» للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية، لتقليل الآثار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

مشروع «الاسكوتر الإسعافي» لحماية البيئة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ خدمة الاسكوتر الإسعافي أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف «قائد الاسكوتر»، مضيفا أنّه جرى تطبيقها بشكل مبدئي في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الساحلية، وحال إثبات قدارتها سيتم تطبيقها بجميع محافظات مصر.

انبعاثات كربونية بسبب الازدحام

من جانبه، قال الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي وخبير التنمية المستدامة لـ«الوطن»، إنّ الهدف من «الاسكوتر الإسعافي» هو إنشاء نموذج يحمي البيئة الطبيعية ويتكامل معها بشكل جيد من حيث المساحة والطاقة، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأشاد «عزب»، بدور هيئة الإسعاف المصرية في الفترة الأخيرة، بالاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال بناء أكثر من 70 محطة طاقة شمسية بجميع فروعها، بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 في لمواجهة تغير المناخ.

وأوضح «عزب»، أنّ التغير المناخي من أكبر المشكلات العالمية التي تواجه الكرة الأرضية في الوقت الحالي، لذلك فهي أهم القضايا التي تعمل على حلها مصر بالوقت الراهن، مضيفا أنّ الدولة المصرية منذ بداية 2021، نفذت أكثر من 20 مشروعًا قوميًا للتصدي للتغيرات المناخية من أجل تحسين حياة المواطن.

وأكد أستاذ الاقتصاد البيئي، أنّ من أهم مميزات «الاسكوتر الإسعافي» كونه صديق للبيئة، أنّه يعمل تركيباته بالكهرباء، ويتم شحنه مرة واحدة في اليوم.