شركة هاتشيسون: سنضخ استثمارات في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار

قال كليمينس شانج، العضو المنتدب لشركة هاتشيسون القابضة للموانئ والمسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط، إنه سعيد لعودة شركته مرة أخرى للعمل في مصر، وتنفيذ التوقيع المبدئي لمشروع عملاق في مصر، مؤكدًا أن الشركة ليست غريبة عن مصر، ولكنها بدأت أول استثماراتها في مصر بميناء الإسكندرية عام 2005.

شانج: نسعى للتوسع في مصر

وأضاف «شانج»، خلال مؤتمر صحفي لوزير النقل عقب توقيع عدد من البروتوكولات، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الشركة مرت بأوقات جيدة في مصر، ولكنها سعيدة هذه المرة بالاستثمار في مصر، والعودة مرة أخرى للتوسع فيها، مؤكدًا: «نشكر جميع شركائنا وفرق العمل العاملة في الموانئ المصرية والمحطات العاملة في مصر».

شانج: نقدم خدمات متميزة

واستطرد: «بحكم عملنا في مصر فإحنا بنعمل 24 ساعة في اليوم بواقع 7 أيام في الأسبوع، وبنقدم خدمات متميزة لجميع المتعاملين مع المحطات اللي بنشتغل فيها على مستوى الجمهورية، وبنقدم خدماتنا لجميع المستوردين والمصدرين والمتعاملين والخطوط الملاحية، وجايين علشان ندعم الاقتصاد المصري ونقدم خدماتنا المختلفة، وبنؤكد على التزامنا في دعم الاقتصاد المصري».

وأوضح أن الشركة نجحت في التوقيع على عقدين مبدئيين للمشروعات الموجودة في مصر، وبالتعاون مع الحكومة المصرية، مضيفًا: «الاستثمارات الجديدة لينا في السوق المصري 1.5 مليار دولار سيجري ضخها في الموانئ المصرية، إذ إن شركتنا أكبر مشغل عالمي في الحاويات، ولدينا علاقات جيدة مع كافة العملاء في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «سيتم إنشاء محطة مستدامة وفاعلة وقادرة على تقديم خدمات متميزة وصديقة للبيئة، لجذب وتطبيق أحدث التكنولوجيا في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، مع توطين أحدث التكنولوجيا في تلك المحطات، وسنقوم بإتاحة فرص عمل جديدة، وسنقدم أحدث أساليب التدريب ونقل الخبرات للشباب المصري».

واختتم: «خطوتنا هي الأولى، ونتطلع للتوسع في التعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مراكز لوجيستية.

من جانبه، قال اللواء نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، إن الميناء يعمل بنظام بناء البنية الأساسية للموانئ والمحطات والأرصفة، ثم الاستعانة بمشغل عالمي من أجل تشغيل تلك الأرصفة، موضحًا: «أحنا ماشيين بالتوازي في كل حاجة، وعندنا محطات وتأهيل للقوى البشرية وتطوير في وسائل النقل متعدد الوسائط في كل مجالاته».