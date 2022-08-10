4 حوادث مؤلمة بالمنوفية.. رجل يطعن زوجته وجثة متحللة وسقوط سيدة من شرفة منزلها

حوادث مؤلمة شهدتها محافظة المنوفية خلال الـ24 ساعة الماضية، بين العثور على جثة سائق داخل منزله بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور، ومحاولة طالبة التخلص من حياتها باستخدام سم الفئران لرسولها في امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدينة منوف، واعتداء رجل على زوجته بآلة حادة في قريت هيت التابعة لمركز منوف، وسقوط سيدة من الطابق السادس في مركز الشهداء.

العثور على جثة سائق داخل منزله

ومن بين أهم الحوادث اليوم، إبلاغ أهالي قرية الغنامية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، عن اختفاء سائق قبل عدة أيام عن منزله، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى منزل الشخص ويدعى «س.ا» ويبلغ من العمر 54 عاما، ليتفاجىوا بأنّه جثة هامدة.

طالبة تحاول التخلص من حياتها

ومن بين الحوادث الصعبة التي شهدتها محافظة المنوفية، إقدام طالبة تدعى «س. ح» على التخلص من حياتها في مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، لمرورها بأزمة نفسية بعد رسوبها في امتحانات الصف الثاني الثانوي، وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفى، ونجح الأطباء في إنقاذ حياتها من موت محقق، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

زوج يعتدي على زوجته بآله حادة

واستقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي بمحافظة المنوفية، سيدة مصابة بطعنات متفرقة إثر اعتداء زوجها الذي يعمل قهوجي عليها، بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت إلى اعتداء زوجها عليها بآلة حادة محدثا إصابتها، وما زالت السيدة في المستشفى تتلقى العلاج اللازم، وحالتها غير مستقرة حتى الآن، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

سقوط سيدة من الطابق السادس في مركز الشهداء

وشهدت قرية دنشواي النابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق السادس، حيث أُصيبت بنزيف داخلي في المخ وكسور وإصابات متفرقة بالجسم، ما تسبب في وفاتها في الحال، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.