أحمد فايق: سعر بعض الساعات في سويسرا يصل لـ50 مليون دولار

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، جولة في العاصمة السويسرية جنيف في حلقة خاصة من الموسم الجديد من البرنامج.

ملامح سويسرا تظهر في قطاراتها

وقال فايق إن ملامح سويسرا تظهر من قطاراتها، فالرفاهية التي يتمتمع بها شعبها تنعكس في القطارات، إذ أن مستوى القطارات أعلى بكثير من نظيرتها الألمانية، وبالتالي أسعارها مرتفعة، كما أن المستوى الاجتماعي في سويسرا أعلى كثيرًا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وأضاف الإعلامي أن المباني في جنيف جميلة ومحتفظة بجمال تفاصيلها رغم قدمها، كما أن المواطن السويسري يحتل المرتبة الثانية عالميًا في مسألة أعلى متوسط عمر متوقع، بعد اليابات التي تحتل المرتبة الأولى.

سبب ارتفاع أسعار الساعات السويسرية

وأشار إلى أن سويسرا معروفة دوليا بالشوكولاتة، فأفضل الأنواع نجدها هنا، كما أن البعض يطرح تساؤلًا عن سبب ارتفاع ثمن الساعات، والسبب في ذلك يعود للمكونات والحرفية التي تشكل معدلات الأسعار المرتفعة للساعات السويسري، فالساعة تُصنع في سنوات لتعيش في قرون كثيرة، لذلك قد تصل أسعار تلك الساعات 50 مليون دولار.

ولفت إلى أن إنتاج الساعة الواحدة يمكن أن يستغرق 6 سنوات، فتشبه السيارة المصنوعة وفق رغبة شخص ما و«بتتعملك بشكل خاص»، كما أن البعض يحجز الساعات السويسرية لاستثمارها فيما بعد، فهي بمثابة شخص يضع أمواله في البنك أو يشتري ذهبًا، لأن قيمتها تزيد كلما مرت السنوات عليها نظرًا لأنها موديل فريد ليس منتشرًا في العالم.