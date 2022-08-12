ضبط شخص بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري بأسيوط 

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط شخص بمنطقة الوليدية، بحوزته عدد 2 أسطوانة من مخدر البودرة، ونصف كيلوجرام من مخدر الشابو وفرد خرطوش و14 طلقة من ذات السلاح.

إخطار مديرية أمن أسيوط

وتلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية برئاسة المقدم أحمد تاج رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة له، من ضبط شخص يدعى م. ن مقيم بمنطقة الوليدية.

تقنين الإجراءات وضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، بحوزته أسطوانتين بودرة ونصف كيلوجرام من مخدر الشابو، وفرد خرطوش وعدد 14 طلقة من ذات السلاح.

اصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

في سياق منفصل، أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة «ميكروباص» وأخرى، أمام مدخل قرية الهدر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، ونُقل المصابون لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى فى وقت سابق إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغ من أهل قرية الهدر التابعة للمركز بين سيارتي ميكروباص ونقل، وإصابة عدد من الأشخاص.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات وتحريزها للعرض على الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.