ضبط 146.5 طن دقيق وأقماح وأرز في 6 محافظات قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بأشكالها كافة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة لتموين والتجارة، بتنسيق فروعها الجغرافية بمديرات الأمن، وقطاع الأمن العام، عن ضبط 21.5 طن دقيق غير معلن عن أسعارها، جمعها مسؤولو مخابز دون ترخيص في القاهرة والجيزة، لبيعها بأزيد من سعرها المتداول في الأسواق.

ضبط 48 طن سكر ومكرونة وأرز

وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من 48 طن سكر ومكرونة وأرز ودقيق معبئة داخل شكائر غير معلن عن أسعارها، بحوزة مسؤولي 4 مخازن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في الجيزة والقاهرة والقليوبية، بهدف بيعها في السوق السوداء.

ونجحت في ضبط نحو 46 طن أقماح محلية محظور تداولها من دون تصريح، حجبها مالكو 4 مخازن لتجارة الحبوب والأعلاف في المنيا وسوهاج ومطروح من التوريد، للاتجار بها في السوق السوداء، كما ضبط 20 طن أسمنت بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية، حجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 31 طن دقيق غير فاسد في سوهاج

كما نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية في ضبط 31 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بسوهاج، وتمكنت من ضبط 18 طن دواجن ولحوم ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبأة المخللات بالجيزة.

وضبط 25 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبأة المواد الغذائية بالبحيرة، والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبأة السلع الغذائية بالمنوفية.

الإدارة تمكنت من ضبط 91.5 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية خلا حملة شنتها الإدارة على الشرقية والمنوفية والغربية.

وتمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستهلاك الزراعي بحوزة مالك محل للتجارة للأسمدة الزراعية بالشرقية، كما نجحت في ضبط أكثر من 14 ألف طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبأة المنظفات الصناعية بالجيزة.