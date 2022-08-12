مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي عند الكيلو 107، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 107 بنطاق ذات المركز، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، إذ أسفر الحادث عن مصرع «حسني يوسف أحمد»، 45 سنة مقيم بمحافظة أسيوط، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي وادي النطرون.

تحديد هوية المصابين

وأصيب في الحادث كل من: «محمود.ح.أ»، 15 سنة مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «أحمد ممدوح أحمد»، 15 مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف بالبطن، «عمرو عرفة طه»، 23 سنة، مقيم أسيوط مصاب بكسر في الحوض، «عبدالرحمن علي عبدالرحمن» 26 سنة مقيم في المنيا، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، «عبدالحميد عباس عبدالله» 58 سنة مقيم أسيوط مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

تحرير محضر بالواقعة

وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.