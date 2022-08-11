منحته «حياة كريمة» مركبا.. «سنبل» صياد يعمل باليومية: حياتي تغيرت

باب رزق فُتح أمامه ليساعده في عمله الذي يكتسب منه قوت يومه، ويرسم على وجه «سنبل»، الذي يعمل في مهنة الصيد، الابتسامة، إذ منحته مؤسسة «حياة كريمة» ومبادرة «قوارب النجاة» مركبًا للصيد، يساعده في عمله ويكتسب منه رزق له وأولاده، وتضمن له مستقبلًا مستقرًا.

باب رزق للناس

«أعطونا مراكب وشبك هيوسع رزقنا»، بهذه الكلمات المتفائلة كشف «سنبل»، الذي يعيش في الدقهلية، خلال تقرير عرضته قناة «ten»، تفاصيل حصوله على مركب صيد يساعده في صيد الأسماك، قائلا: «المراكب بتفتح بيوت الناس اللي دخلها مش كبير».

50 جنيهًا هو مجموع ما يتحصل عليه «سنبل» في مهنة الصيد، الذي يعمل عليها منذ سنوات، ويعول والده ووالدته بجانب زوجته وأبناءه الثلاثة، مضيفًا: «كنت شغال بنظام اليومية، والفلوس مش بتكفي العيال، بس أي شغل أو رزق أحسن من القعدة، لو قعدت محدش هيجيب لهم حاجة».

لم يكن يتوقع الصياد أن تُسلم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بنفسها مركب الصيد له، متابعا: «ده شرف كبير جدًا لنا، حياتي أتغيرت عشان بقى عندي مركب وأدواتي، هصطاد في الوقت اللي يريحني، وشكرًا لكل واحد وقف جنبنا».

«أمنية حياتي استر عيالي»

«أمنية حياتي أعيش وأربي عيالي وأسترهم»، كلمات تلخص أحلام «سنبل» خلال السنوات المقبلة بعدما توفر له ولزملاءه الصيادين سبل الحياة الكريمة، لافتا أنه جرى توفير 30 مركبًا للصيادين زملاءه، فكان يعمل في الماضي ثلاثة أفراد في مركب واحد، ولكن بعدما توفر هذا العدد من المراكب أصبح لدى كل فرد من الصيادين مركب يفتح باب أمل لـ30 أسرة وبيت.

ووجه كلمة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما توفر له مركب وأدوات صيد، قائلًا: «حابب أقوله متشكرين جدا يا ريس على اللي أنت بتعمله لنا، دي حاجة جميلة جدا، ويارب تفتكرنا علطول».