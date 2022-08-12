تفاصيل البرامج الدراسية 2022 في «عين شمس».. اعرف شروط التقديم

أعلنت جامعة عين شمس، عن حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات بينها، «الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – التجارية – اللغات والترجمة – العلمية» والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز، كما تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

تطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات

وأكدت الجامعة في بيان لها، أنها تحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحداهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب في الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة أو الحصول على درجات محددة في المواد المؤهلة للالتحاق وذلك للإقبال الكبير عليها بسبب جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

مناهج ومقررات علمية مميزة ومتخصصة

وتنتهج الجامعة، خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية في دول الخليج العربي وإفريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 نحو استهداف تدويل التعليم العالي لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط التنمية.

وتقدم كلية طب الأسنان، برنامج طب الأسنان الإكلنيكي الذي يستهدف تقديم خريج ذو مهارات تقنية عالية للعناية الفائقة بصحة الفم والأسنان من خلال مناهج ومقررات علمية مميزة ومتخصصة.

ووفق بيان جامعة عين شمس، فأنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لها نحو المجتمع فإنها تشرف على تنفيذ برامج وبروتوكولات التعاون المشترك بينها وبين الجهات والمؤسسات الخارجية التي يتم بموجبها تقديم منح دراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين وفقا لشروط ومعايير محددة للقبول بتلك المنح وشروط أخرى لضمان استمرار تمتعهم بالاحتفاظ بتلك المنح بالجامعة وذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

كما تعمل على ضم الطلاب المتفوقين لكليات الجامعة ورفع المستوى العلمي للطالب المصري من خلال برامج التبادل الثقافي والمعرفي مع الجهات المانحة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الإشراف على تنفيذ البروتوكولات مع «هيئة الاميديست - الشركة المصرية للتكرير – AUC & USAID» بكليات الجامعة المختلفة، وتلك المنح يتم تجديدها سنويا وأخرى يتم التعاون عليها لعدة سنوات قادمة، ويسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر وذلك من خلال غرس ركائز المعرفة، والابتكار والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية والمسئولية المجتمعية والمسؤولية البيئية في البنية التحتية الأساسية للدراسات الجامعية.

بروتوكولات تعاون لخلق جيل قادر على إيجاد حلول للمشاكل

قالت الجامعة إن رؤية اتفاقيات التعاون تتمثل في خلق كادر من الأفراد القادرين على التغيير والمؤثرين في إحداثه ولديهم القدرة على إيجاد حلول للمشكلات والذين يحترمون ويؤيدون القيم المجتمعية مع القدرة على طرح حلول لتحديات التنمية في مصر، كما تستهدف المنح حصول ما لا يقل عن 10% من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو مستقبلنا الجماعي.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون إلى جانب التعليم العالي المتميز، على بعض المنح المقدمة على خدمة التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية، والتدريب على ريادة الأعمال، والحصول على الاستشارات المهنية، والدراسة لمدة فصل دراسي أو صيفي واحد في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على خدمات التوظيف، وتدريب من أجل آليات إحداث تنمية شاملة للشخصية والمهارات وذلك لبناء جيل من وكلاء التغيير وقادة التطوير والابتكار في مصر في المستقبل.

وتعد هذه المنح الدراسية بمثابة وعاء للتعليم الذي يتاح للطلاب وبالتالي تحقيق المزيد من الاستدامة الاقتصادية، والإدماج الاجتماعي، والعدالة البيئية في مصر بحلول عام 2030 لمزيد من التميز والابتكار.