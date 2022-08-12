فتح فصول محول أمية للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء فتح فصول لمحو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف القضاء على الأمية في مختلف أنحاء القرى والنجوع داخل المحافظة.

ومن جانبه، قال حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا في بيان، إنه ستجري الاستعانة بمعلمين من أبناء أسر تكافل كرامة أو من خارج تلك الأسر، بمقابل شهري 250 جنيها، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة المقررة تصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى حوافز متنوعة للدارسين مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الفصل الواحد يضم 15 دارسا

وأضاف «عثمان» أنه من المقرر أن يضم الفصل الواحد 15 دارسا ولا يشترط أن يكونوا جميعهم مسجلين على قاعدة البيانات لدى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، لافتا إلى أنه من يرغب في فتح أحد فصول محو الأمية عليه التقدم إلى مقر وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها ومعرفة الإجراءات.

قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كان محافظ قنا، أعلن أن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 727 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع «214 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 184 حالة طب أطفال، و146 حالة أمراض باطنة، و82 حالة جراحة عامة، و49 حالة تنظيم الأسرة، و49 حالة أمراض نساء وتوليد»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 28 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.