غرق شابين وطفل في نهر النيل بأطفيح وأبو النمرس

انتشل رجال الإنقاذ النهري في الجيزة، جثتين لشابين غرقا في نهر النيل بمنطقة أطفيح، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشابين خلال الاستحمام بنهر النيل تعرضا للغرق، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

مصرع شابين غرقا في نهر النيل

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع شابين غرقا في نهر النيل، فتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري، وبعد عمليات بحث تم انتشال الجثتين، وتبين أنهما لشابين مقيمين في أطفيح، وأنهما غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل، توصلت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وفاة طفل غرقًا في نهر النيل أثناء السباحة

كما لقى طفل مصرعه غرقًا بنهر النيل أثناء السباحة، وجاري تكثيف الجهود لانتشال جثته، ورد بلاغ لمركز شرطة أبو النمرس بغرق طفل في نهر النيل، وتوصل رجال المباحث لهوية الطفل، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري، وجاري تكثيف الجهود والبحث للعثور على الجثة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن جثتي الشابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.