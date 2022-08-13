«مياه أسيوط» تطلق فعاليات التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الفنية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

إكساب الطلاب مهارات فنية وخبرات علمية

وأكد اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البرنامج التدريبي جاء لإكساب طلاب المدرسة مهارات وخبرات عملية وفنية تؤهلهم لمواكبة سوق العمل وتثقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم التي تكوّن فنيين متخصصين.

تدريبات صيفية لطلاب المدارس

وصرح رئيس الشركة أن التدريبات الصيفية لطلاب المدرسة تأتي طبقا للخطة التدريبية المعلنة من الشركة القابضة بمعامل المياه والصرف بالشركة، بجانب زيارات لمواقع عمل أخرى بالشركة ومواقع خارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أنه قد بدأ التدريب مع بداية شهر يوليو الماضي، ويستمر حتى الشهر الجاري، ليتعرف الطلاب على كيفية صيانة المحابس الخاصة بالطلمبات الغاطسة، وعمل تجربة الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD)، وتجربة الأكسجين الحيوية الممتص (BOD) وجاري استكمال التدريب الصيفي بمختلف الموضوعات الفنية.

برنامج التدريب الصيفي

كما أكد «درة» أن البرنامج التدريبي الصيفي يستهدف تدريب الطلاب على إصلاح ولف المواتير وإصلاح محركات الديزل، والتعرف على مراحل المعالجة الابتدائية للصرف الصحي، والتدريب على المهمات والمعدات المستخدمة في صيانة الشبكات ودوائر التحكم باللوحات الكهربائية ومكونات لوحات التوزيع والمعدات الكهربائية بأنواعها وإجراءات السلامة والصحة المهنية.