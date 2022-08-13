جنوب سيناء تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتجهيز اللجان

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن نسبة النجاح في الدور الأول للثانوية العامة بالمحافظة هذا العام بلغت نحو 82.5%، مشيرا إلى أن المحافظة من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في هذا الإطار.

وذكر المحافظ، أنه أقام حفلا كبيرا أول أمس بمقصد العائلة بطور سيناء، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لأن العملية التعليمية شهدت في عهده انتعاشة كبيرة ونهضة لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى تكريم مديري المدارس التي حصل طلابها على مراكز متقدمة.

وأضاف، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ الأسبوع المقبل على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية.

وقال المحافظ، إن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أكد أن تجهيز اللجان سيبدا هذا الأسبوع على أن يتسلم رؤساء اللجان المدارس الخميس المقبل، مشيرا إلى تشكيل لجنة مركزية بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة انطلاق امتحانات الدور الثاني.

164 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني

من جانبه، أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 164 طالبا وطالبة، موزعين على 6 لجان في مدن رأس سدر، وأبورديس، والطور، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، موضحا أن إجمالي الطلاب الذين تخطو امتحانات الدور الأول 724 طالبا.

اجتماع تنسيقي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد لقاء تنسيقي الاثنين المقبل بحضور كل الجهات المعنية لمناقشة خطة تأمين امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب والمراقبين لحمايتهم من فيروس كورونا.