مصرع وإصابة شخصين في تصادم سيارتي نقل بالطريق الزراعي بالبحيرة

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وأخرى نصف نقل، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من العميد أيمن محيي مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى نصف نقل، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين وفاة وفاة محمد عبد الراضي أحمد، 32 سنة، مقيم في بنى سويف، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصاب

فيما أصيب رفعت بسيوني موسى، 30 سنة، سائق ومقيم في بني سويف، بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص

وشهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، صباح اليوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.