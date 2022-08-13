القطاع الطبي بـ«حياة كريمة» يكشف أكثر الأمراض انتشارا في مصر: «السكر والضغط»

قال الدكتور محمد سعد، عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي بمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة أجرت الكثير من العمليات الجراحية للمرضى بداية من عمليات القلب المفتوح والأورام مرورا بالقساطر وتركيب المفاصل الصناعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ليتلقى المريض الخدمة بشكل شامل بالمستشفى سواء الفحوصات أو التحاليل أو العمليات.

«100 مليون صحة» ثورة في علاج المرضى

وأضاف «سعد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي تعتبر من أهم الأشياء في مصر بالقطاع الصحي، وتعد بمثابة ثورة في علاج المرضى.

ولفت إلى أنه يجرى متابعة المرضى بشكل دوري، ومن خلال ذلك تعرف الأماكن الأكثر احتياجا، متابعا: «إذا وجدنا هناك نسبة كبيرة من مرضى ارتفاع ضغط الدم في منطقة ما وبالتالي القافلة المخصصة لهذه المنطقة ستكون معنية بهذا المرض».

أكثر الأمراض انتشارا

وأوضح أن أكثر الأمراض المنتشرة جغرافيا في مصر هو ارتفاع ضغط الدم وأمراض السمنة، إضافة لمرض السكري والذي يرتبط بالسمنة، لافتا إلى أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في التوعية في أخذ المواطنين اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وإتاحتها لكل الناس.

وكشف دور المكتب المركزي ضمن المبادرة، قائلا إن المكتب مهمته هي الإشراف على البيانات مثل المناطق الأكثر احتياجا أو طبيعة الاحتياجات وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة، ويوجد بالمكتب لجنة استشارية من أطباء في جميع التخصصات تعمل على مدار الساعة، وتعقد اجتماعا أسبوعيا تبحث الحالات التي تصل لها وتحتاج لمساعدات.