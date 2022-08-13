فرص عمل بالمنطقة الأزهرية بالفيوم.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت إدارة التنسيق بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم عن توافر فرصتي عمل بصفة مؤقتة تيسير عمل، لحين شغل الوظيفة بصفة دائمة، على أن يتم تلقي طلبات المتقدمين بدءاً من غد الأحد ولمدة 15 يوماً ولا يتم الالتفات لأية طلبات يتم تقديمها بعد المدة المحددة، كما أوضحت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، والأوراق المطلوبة للتقدم، وذلك في الإعلان رقم 22 لسنة 2022، من خلال بيان له نشرته على الصفحة الرسمية للمنطقة الأزهرية بالفيوم.

فرص عمل بالمنطقة الأزهرية

وأوضحت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّه تتوافر وظيفتان على سبيل الندب الداخلي وبصفة مؤقتة «تيسير عمل»، لحين شغل الوظيفة بصفة دائمة، وهذا لا يكسب من يتم قبوله حقاً لدى المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية في التعيين بها بصورة مستمرة، وذلك لصالح العمل، وهي:

1- مدير التعليم الخاص بالمنطقة

2- وكيل إدارة الفيوم

شروط التقدم لوظائف أزهر الفيوم

وأوضحت المنطقة الأزهرية، في بيانها عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على تلك الوظيفة وهي:

1-أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي "تربوي ومناسب".

2- أن يكون حاصلاً على إجازة التأهيل التربوي للمؤهل غير التربوي

3- أن يكون حاصلاً على وظيفة معلم أول بأقدمية سنتين على الأقل أو ما يعادلها من الدرجة الأولى التخصصية.

الشروط العامة لوظائف أزهر الفيوم

وتضمنت الشروط العامة للتقدم إلى وظائف أزهر الفيوم التالي:

1-الحصول على تقرير تقويم الأداء بمرتبة فوق المتوسط من 75% إلى أقل من 90% درجة على الأقل في العامين السابقين للترقية.

2- أن يكون على رأس العمل.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم عشرة أيام متصلة أو منفصلة، أو جزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية أو القيادية، أو تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو النيابة العامة.

طريقة التقديم لوظائف أزهر الفيوم

وعلى من يرغب، فعليه التقدم بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية مرفق به بيان حالة حديث معتمدة من الشؤون الوظيفية ورئيس الإدارة المركزية في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ الأحد 14 أغسطس الجاري ولا يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا الميعاد.