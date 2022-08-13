انقطاع المياه في بعض قرى الدقهليه غداً لأعمال صيانة طارئة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن أماكن انقطاع المياه غداً في عدد من قرى الدقهلية، وذلك نتيجة لقيامها بأعمال صيانة طارئة على خط مياه 630 بولي إيثيلين، المار في منطقة «ميت فارس - عرب زيدان»، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن عدد من الوحدات المحلية بالمنطقة، لمدة 11 ساعة، تبدأ من الساعة 9 صباحاً.

انقطاع المياه غداً في بعض قرى الدقهليه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ في بيان صحفى، أن انقطاع المياه غدا في بعض مناطق الدقهليه وهي: الوحدة المحلية بالمحمودية والعزب التابعة لها، الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة لها، الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة لها، وذلك يوم الأحد الموافق 14 أغسطس، بدايةً من الساعة 9 صباحاً ، وحتى الساعة 8 مساءً.

مياه الدقهلية تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه

وأهابت الشرطة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدا في بعض قري الدقهليه وكافة المصالح والشركات ‏ والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل ‏لاتخاذ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه المعلن عنها.‏

أعمال تطهير وتعقيم وصيانة بمحطة أجا

من جهة أخرى، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية يوم الاثنين المقبل، أعمال تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطة السطحية بمدينة أجا، طبقاً لبرنامج التطهير الدوري للشركة، مما يتسبب في تخفيض ضغوط المياه عن مدينة أجا، وعدد من قرى المركز، وذلك خلال الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً.

وبدأت شركة مياه الدقهلية أعمالها في تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطة السطحية بمدينة أجا اليوم السبت، وتستكمل الخطة بعد غد الاثنين، مما يجعل بعض المناطق تتأثر بتخفيض ضغوط المياه، وتشمل مدينة أجا بالكامل، وكذلك عدد من القرى التابعة لمركز أجا، وتشمل قرى «نوسا الغيط، وبرج النور، ومنشاة الأخوة، والبهو فريك، والسبخا، وشبرا وقرموط البهو، وبقطارس، وكفر ديرب بقطارس، وديرب بقطارس، وجراح، ومنية سمنود، وكفر المندرة والمندرة وشيوة الغربية، وكفر الشراقوة».