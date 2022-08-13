اعترافات المتهمة بخطف الطفلة «جنة» بحلوان: كنت عاوزة فلوس أشتري لعب لابني

24 ساعة كانت مليئة بالحزن والقلق، عاشتها أسرة الطفلة جنة شريف عويس، صاحبة الـ5 أعوام من عمرها، بعدما فوجئوا بتغيبها من أمام منزلها أثناء لهوها مع أحد الأطفال جيرانها بمنطقة كفر العلو التابعة لقسم شرطة حلوان، وبدأوا في عمليات البحث عنها في جميع المناطق المجاورة، ولكن دون جدوى.

كاميرات المراقبة كشفت سر تغيب الطفلة

بعد عدة محاولات في البحث عن الطفلة «جنة» في كل مكان بمدينة حلوان، حتى توجه «شريف عويس» والد الطفلة، إلى ديوان قسم شرطة حلوان، لتحرير محضر بتغيب الطفلة، أثناء قيامها باللعب مع بعض الأطفال أمام مسكنهم بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وبدأت الأجهزة الأمنية في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط تواجد سكن الطفلة، وتبين أن سيدة استدرجت الطفلة حال مرورها بالطريق العام، واصطحبتها معها مستقلين دراجة بخارية عبارة عن توك توك إلى موقف توشكى، ثم استقلال سيارة ميكروباص إلى منطقة صفط اللبن التابعة لمحافظة الجيزة حتى قامت بتركها بعدما سرقت قرطها الذهب، على الفور تم إعادة الطفلة إلى أسرتها.

جهود مضنية كثفتها مباحث القاهرة، بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، ومعاونيه، حتى تمكنوا من ضبط السيدة، وتبين أنها تدعى «ايمان.إ.ع» تبلغ من العمر 30 عاما، ومقيمة بمنطقة المطبعة التابعة لدائرة قسم شرطة السلام، منفصلة من زوجها المحبوس على ذمة قضايا.

المتهمة منفصلة عن زوجها المحبوس على ذمة قضايا

خضعت السيدة إلى جلسة اعترافات بعد مواجهتها بفيديو التي رصد واقعة اختطاف الطفلة، من أمام منزلها، أمام جهات التحقيق، وأدلت تفصيليًا باعترافاتها حول الواقعة، حيث قالت إنها منفصلة منذ فترة كبيرة من زوجها المحبوس على ذمة قضايا، وأن أسرة زوجها يقومون بمنعها من رؤية طفلها الوحيد التي أنجبته من (طليقها)، ولكن شقيق طليقها يقوم كل فترة باصطحاب الطفل ويسمح لها بمجالسته، وأنها كانت بحاجة إلى أموال لشراء احتياجات ابنها بعدما وعدته بشراء بعض الألعاب.

قولتلها تعالي أجيبلك حاجة حلوة

وأضافت المتهمة خلال جلسة الاعترافات أنها وجدت الطفلة، في أحد الشوارع فاصطحبتها داخل توك توك: «قولتلها تعالي أجيبلك حاجة حلوة»، وسرقت منها الحلق الذهبي، وتركتها في إحدى المناطق بالجيزة.

ووجهت جهات التحقيق لها تهمة خطف الطفلة، واقتيادها عنوة حال مرورها بالطريق العام وإبعادها عن أسرتها، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، فأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.