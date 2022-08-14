مستشفى الدمرداش يوزع مضخات أنسولين مجانا للأطفال: الواحدة بـ160 ألف جنيه

كشفت الدكتورة إيمان منير، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة السكر بمستشفى الأطفال في جامعة عين شمس، عن تفاصيل توزيع وحدة السكر بمستشفى الدمرداش، مضخات أنسولين مجانا للمرضى، موضحة أنّ سعر المضخة الحديثة 160 ألف جنيه، وهناك مضخة سعرها 38 ألف جنيه، ويتم تغيير الكانيولا والأنبوبة بلاستيكية كل 3 أيام، إضافة إلى تغيير الحسّاس كل أسبوع، ويمكن استخدام المضخة لمدة 4 سنوات بضمان مميز من الشركة.

جهاز إلكتروني مثبت بجسم الطفل

وقالت منير، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، إنّ المضخة عبارة عن جهاز إلكتروني صغير بحجم الهاتف المحمول مثبت بجسم الطفل، يضخ الأنسولين على مدار الساعة بطريقة أشبه بعمل البنكرياس الطبيعي، لذلك يطلق عليه «البنكرياس الصناعي».

وأضافت، أنّ المضخات الحديثة مدمج معها جهاز استشعار يقيس السكر في الدم ويرسله عن طريق ناقل إشارة إلى المضخة، ويتم ضبط جرعات الأنسولين حسب القراءات المسجلة، لافتةً إلى أنّ المضخة مصنعة في الخارج.

تدريب الأهالي على استخدام المضخات

وتابعت أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة السكر بمستشفى الأطفال في جامعة عين شمس: «هناك قابلية للتعامل والتدريب على استخدام مضخة الأنسولين، حيث يرغب الأهالي في التحكم بمستوى السكر لدى الأطفال المصابين، وتوفير حياة آمنة خالية من المشكلات والمتاعب، وتحقيق الراحة النفسية للطفل».

وأكدت الدكتورة إيمان منير: «تعقد عدة دورات تدريبية وفقا لقدرة الأهل على استيعاب استخدام المضخة، ونكرر الدورات عدة مرات لضمان الاستخدام الآمن».