إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة عبارة عن سحجات وكدمات واشتباه كسور، في حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة بـ«صحراوي بني سويف»

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت، أمس السبت، حادث وفاة شاب يقيم قرية بني سليمان، تعرض لحادث مروري ناتج عن دهس سيارة نقل له بالخطأ بالطريق الصحراوي الشرقي، ونُقلت جثته إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير عقب استلام ذويه الجثمان.