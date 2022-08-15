حظك اليوم برج الثور الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور هو ذو شخصية مميزة، يسعى إلى التفوق في عمله ، وذلك دون الاهتمام بالعائد المادي، وهو يهتم فقط بالمقابل المعنوي نظرا لتفوقة في عمله، وهو أيضا لديه قلب حنون، يستطيع أن يحمل المشاعر للأشخاص لكل المحيطين به والمقربين منه، وهو أيضا لديه قدره كبيرة على إنجاز المهام المختلفة في ذات الوقت ودون أن يحدث تداخل بينهما.

ومعروف أيضا عن مولود الثور، طيبة قلبه لكل المحيطين به، وهو أيضا لديه شخصية عنيدة، وكثيرا ما يسبب المشكلات بينه وبين المحطين به، ويبحث دائما مولود هذا البرج عن الحظ اليومي ، لذلك نوضح من خلال هذه السطور حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

ينصحك خبراء الفلك والأبراج اليوم، مولود برج الثور، بضرورة أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تتوارى عن الأنظار ولا تتكلم عن حياتك الخاصة، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد لك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أن القمر موجود اليوم بمنزلك الثاني عشر، وهذا سوف يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، مع التأكيد بضرورة ألا تستسلم للهموم واعمل في صمت واهتم بصحتك، وفق حظك اليوم.