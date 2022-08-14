«الكاثوليكية» تعزي تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة: نصلي ليمنحكم الله الصبر

قدّمت الكنيسة الكاثوليكية، تعازيها للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا حادث كنيسة إمبابة في الجيزة، مضيفة: «نؤمن بقيامة الأموات وبالحياة الأبدية، سلام ورجاء وتعزية الرب تكون معكم».

وأضافت الكنيسة الكاثوليكية، موجّهة حديثها للبابا تواضروي: «صاحب القداسة، علمت بكل الأسى بحادث كنيسة الشهيد أبو سيفين، وانتقال العديد من أبناء الكنيسة وإصابة الآخرين بالجروح».

وتابعت: «على رجاء القيامة وأنّ من مات مع المسيح حي في حضن الأب السماوي، أتقدم اليكم وإلى كل أسر المنتقلين، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السينودس البطريركي ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، بخالص التعازي، طالبا من الرب القائم أن يمنحهم إكليل الملكوت، كما نصلي أن يمنحكم الرب روح التعزية والصبر في هذه الأوقات الصعبة، بشفاعة أمنا العذراء مريم وجميع القديسين».