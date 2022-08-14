افتتاح حديقة المعرفة بالإسماعيلية اليوم.. ترفيه ومعلومات تاريخية

يفتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، حديقة المعرفة، بالمنطقة الخامسة التابعة لدائرة حي ثالث، بعد أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة.

وقال اللواء شريف بشارة إن حديقة المعرفة هي نموذج جديد للحدائق في الإسماعيلية، وتضم العديد من الأشياء الجديدة في الحدائق كالمعلومات التاريخية والوسائل الترفيهية التي تنمي الذكاء خاصة لدي الأطفال.

تطوير الحديقة

ونجحت محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة في إنشاء وتطوير الحديقة خلال الأشهر الماضية، بعد إنشاء محور مروري يربط بين طريق فؤاد عزيز غالي والمنطقة الخامسة، للحد من التكدس المروري أمام مدرسة أكتوبر.

وشملت أعمال الحديقة زراعة مساحة واسعة من المسطحات الخضراء، إلى جانب إقامة مناطق ترفيهية وتخصيص مقاعد للأهالي وكبار السن ومدخل لذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ الإسماعيلية: استهدفنا زيادة الحدائق في الإسماعيلية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة استهدفت زيادة عدد الحدائق في المدينة، وإقامة عدد منها في المناطق ذات الكتلة السكنية لتصبح متنفسًا للأهالي.

وأضاف «بشارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء بعض الحدائق على مناطق عشوائية كانت تحولت إلى مقالب للقمامة وشكى منها الأهالي بشكل دائم، وهو ما نال استحسان المواطنين.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أنحاء المحافظة والمراكز والقرى، والعمل علي زيادة الرقعة الخضراء، لمجابهة التغير المناخي الذي يسود العالم حاليًا.