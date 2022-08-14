إصلاح كسر مفاجئ في 3 مواسير لمياه الشرب بأحياء القاهرة

شهد عدد من أحياء محافظة القاهرة كسرًا في مواسير مياه الشرب، وتم التعامل معها وإصلاحها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة.

وقام اللواء الدكتور محمد المجبر، رئيس حى الزيتون، بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب بالزيتون بإصلاح كسر بماسورة مياه أمام عقار بشارع نصوح، المتفرع من شارع سليم الأول، كما شهد الحي إيقاف أعمال تشطيبات بدون تصريح من الحي بالعمارة رقم1 عمارات بدر الدين، ومصادرة الونش وإيداعه مخزن مضبوطات الحي.

إصلاح كسر ماسورة مياه

كما شهد حي الأميرية بالقاهرة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع السواح أمام شركة النيل للنقل والطرق والكباري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة شوارع الحي واستعادة المظهر الحضاري للشوارع.

وفي سياق متصل، تابع المحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 300 مم بشارع الترعة الغربي، بناصية شارع الورشة، بالتنسيق مع مرفق مياة الخلفاوي، وغرفة العمليات والمرافق بحي الساحل، تنفيذا للتعليمات الواردة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مهندس حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

استقبال موسم الشتاء

وشهد حي الساحل اليوم بدء الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، من خلال أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار في بعض شوارع الساحل وشارع كورنيش النيل ونفق عبود، ومراجعة محطة رفع مياة الأمطار، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق وإدارة الطرق والرصف بحي الساحل.

وفي حي غرب القاهرة، انطلقت حملة تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، استعدادا لموسم الشتاء بشارع محمود مختار بالزمالك.

حملة نظافة

كما شهدت أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة التنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لتكثيف حملات النظافة، واستخدام معدات وسيارات الهيئة وفرق العمل لإجراء حملة مكثفة لرفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن مخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة صلاح الدين بالمقطم والهضبة الوسطى.