تكريم الطلبة المتفوقين بـ«شركات المياه».. المستندات المطلوبة للمتقدمين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس هشام درة، تنظيم حفل «يوم العلم» لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات الدراسية للعام الدراسي «2021-2022».

موعد تقديم الطلبات للراغبين في التكريم بالشركة

وطالبت شركة مياه الشرب في بيان، من يرغب التقدم بالمستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة في موعد غايته الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري.

الشروط التي يجب توافرها للراغبين في التقدم

كشفت الشركة الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقدم لتكريم الطلبة المتفوقين كالآتي:

- بالنسبة لأبناء العاملين الحاصلين على الشهادة الابتدائية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع 97% فأكثر خلال العام الدراسي «2021- 2022»

بالنسبة لأبناء العاملين الحاصلين على الشهادة الإعدادية

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع 95% فأكثر خلال العام الدراسي «2021- 2022»

بالنسبة لأبناء العاملين الحاصلين على الشهادة الثانوية

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع 85% فأكثر خلال العام الدراسي «2021- 2022» للشعبة العلمية، و70% للشعبة الأدبية.

بالنسبة لأبناء العاملين الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس

- أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير عام جيد فيما أعلى العام الدراسي «2021- 2022»

بالنسبة لأبناء العاملين الحاصلين على الماجيستير والدكتوراه.

- أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير عام امتياز فيما أعلى العام الدراسي «2021- 2022»

المستندات المطلوبة من الراغبين في التقدم لتكريم الطلبة المتفوقين

وأعلنت الشركة الشروط العامة والمستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في يوم التكريم، وهي كالآتي:

- أن يكون جميع الخريجين للعام الدراسي «2021- 2022».

- أن يكون أحد الوالدين من العاملين بالشركة.

- إحضار صورة من شهادة النجاح أو التخرج.

- إحضار صورة الرقم القومي للطالب.

- إحضار صورة الرقم القومي «الوالد- الوالدة» العاملين بالشركة.

- ملء استمارة التقديم ببيانات الطالب.