جامعة حلوان تعلن برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، حيث إن كليات الجامعة تشمل العديد البرامج المميزة والفريدة، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

تخريج أخصائيين متميزين

وأوضحت الدكتورة مها حسني، في بيان لها، أن برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية يهدف إلى تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس، ونظم المعلومات الجغرافية، ولهم القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، والقدرة على إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، وكذلك المساحة التصويرية الجوية، والتطوير المستمر في جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية، وتحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل بما يواكب التقدم العلمي في مجال الجيوماتكس، وإكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية والفضائية، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى من كوادر علمية مؤهلة قادرة على إنشاء وتطوير الخرائط بالأساليب العلمية الحديثة مثل التصوير الجوي، وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، ونظم تحديد الموقع بالأقمار الصناعية للمشاركة في التنمية المستدامة وبناء المشاريع القومية العملاقة.

تدريب الطلاب في الهيئات وشركات المقاولات الكبرى

ويتميز البرنامج بأنه يعتمد على أحدث الطرق الحديثة في التدريب، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتتسم الدراسة بأنها تتم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة، ويعتمد البرنامج على تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية من خلال الهيئات والشركات الكبرى في الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتدريب الطلاب في الهيئات وشركات المقاولات الكبرى.

ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز منسق البرنامج إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة علمي أو أدبي أو المحولين إلى الكلية من كليات أخرى أو من أقسام كلية الآداب، وكذلك يتم قبول الطلاب الوافدين، ولمنح درجة الليسانس في الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية يجب إتمام مدة الدراسة وهي 8 مستويات دراسية مقسمة إلى أربع سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة.