إصابة شخصين بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة في إمبابة

أسفر تسرب غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بميدان الشجرة في منطقة إمبابة عن إصابة شخصين بالاختناق، جرى نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية على الفور.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغًا مفاده إصابة شخصين داخل مسكنهما جراء تسرب غاز، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور مصحوبة بسيارتي إسعاف وجرى نقل المصابين للمستشفى على الفور لإسعافهما.

تسرب غاز تسبب في إصابة شخصين

وبالانتقال والمعاينة تبين وجود تسريب غاز بالشقة محل البلاغ، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت لجنة فنية من شركة الغاز لمعاينة العطل الذي تسبب في إصابة الشخصين وفحصه ومعالجته، كما ندبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث وتبين مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث من عدمه.

الاستماع لأقوال شهود العيان

واستدعت النيابة عددا من الجيران وشهود العيان لسماع أقوالهم بشأن حدوث الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيداً لتفرييغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت تقارير الحالة الصحية للمصابين للاطلاع عليها، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.