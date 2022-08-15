الري تنظم ندوة حول ترشيد المياه وآليات حمايتها من الهدر والتلوث في دمياط

نظمت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في جمعية «البر والتقوى»، ندوة توعية بترشيد المياه بقرية «البصارطة»، في محافظة دمياط بحضور رواد الجمعية من ربات المنازل وسيدات المجتمع المدني، وتضمنت الندوة التعريف بوضع مصر المائي الحالي والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وآليات الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث.

استراتيجية الري: تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها وتهيئة البيئة

كما تضمنت كذلك الحفاظ على المياه من منظور أخلاقي وديني، وتناولت التأكيد على استراتيجية الوزارة للحفاظ على مواردنا المائية الحالية وتعظيم الاستفادة منها والمعروفة باسم «اﻷربعة تاءات»، التي تضمنت تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها وتهيئة البيئة لتفعيل القانون وتدريب الكوادر العاملة وتوعية وتبصير جموع المصريين بأهمية قطرة المياه.

كما تناولت الندوة حث الحاضرات على تحمل مسئوليتهن المجتمعية بضرورة ترشيد الاستخدام وأهمية الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق تعظيم الاستفادة منها، وحاضر في الندوة الدكتورة سها علي حسني والدكتور محمد يوسف بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي.

وتعقد وزارة الموارد المائية والري، ندوات مختلفة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية لحماية الموارد المائية من التلوث باعتباره مسئولية مجتمعية بجانب الحفاظ عليها باعتبارها مصدر رزق للمزارع وبالتالي يجب الحفاظ عليها وتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق استراتيجية وزارة الري.

تحويل التوصيات لواقع عملي

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات لواقع عملي بتكليف السيدات وربات المنازل بالعمل على نشر الوعي المائي بين المواطنين لمواجهة تلك السلوكيات السلبية مع ترسيخ السلوكيات الإيجابية وترسيخ ثقافة احترام المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها.