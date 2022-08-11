خبير طاقة: ترشيد الاستهلاك مفيد للمواطن والموازنة العامة للدولة

قال خالد عبدالرحمن الفرا، خبير الطاقة، إنّ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول ترشيد استهلاك الكهرباء تضع كل جهة معنية في الدولة سواء كانت حكومة أو مواطن أمام مسؤولياتهم ومهامهم الواجب اتباعها.

وأضاف الفرا في حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «ترشيد استهلاك المواطن يوفر على المواطن مبالغ مالية، بالإضافة إلى أنه مفيد للموازنة العامة للدولة، وبخاصة أنه يسمح لها بالتصدير والحصول على العملة الصعبة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن والدولة المصرية».

وتابع خبير الطاقة: «يجب رفع مستوى التوعية لدى المواطن، في تصرفاته والمنهجية التي يجب أن يتبعها، وبخاصة أن القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكا للكهرباء، بنسبة 50%».

رفع كفاءة المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية

وأشار، إلى أنّ الحكومة تعمل منذ عام 2015 على ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية حتى تصل إلى المستهلك النهائي، موضحًا أن كل الاستهلاكات في القطاع المنزلي عبارة عن أحمال إضاءة وأحمال غسالات والتكيفات.

وأوضح خالد عبدالرحمن الفرا، خبير الطاقة، أن إضاءة المنازل تمثل نحو 35% من استهلاك القطاع المنزلي للكهرباء، يليه التكيفات، ثم الثلاجات والديب فريزر.

روشتة لتقليل استهلاك الكهرباء

وقدم روشتة لتقليل استهلاك الكهرباء، مثل عدم ترك الإضاءة مفتوحة في الأماكن المفتوحة واستخدام اللمبات الموفرة، مضيفًا: «بالنسبة للغسالات 12 كجم، لازم نستخدم ملابس عند 10 كجم بحد أدنى، ومنشتغلش عند الـ5 كجم، وبالنسبة للتكيفات فإن الدرجة الأمثل والأنسب ما بين 21 و24 درجة وليس 16 أو 17».