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بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2022 في الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
01:58 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد السيد، من قليل أسماء طلاب أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، في جميع الشعب.

أسماء أوائل الأقصر بالقسم الأدبي: 

وأوضح دكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن الأوائل هم:

أوائل القسم الأدبي:

1-أحمد جابر ذكي سالم، خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، المجموع 367. 

2- آلاء عبد الرازق محمد أحمد، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، المجموع 364. 

3- رؤى بهاء الدين ربيع عبدالعليم، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 357. 

4- مروة عاطف عبادي أحمد، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، بمجموع 354. 

5- علياء محمد فوزى حسانين، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 349. 

6- محمود عبد الوهاب حامد معوض، الحلة الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 349. 

7- هدى محمد مهدى عبد الرسول، أم المؤمنين الثانوية بنات، الأقصر، بمجموع 348. 

8- منار إبراهيم مرغني النوبي، الأقصر الثانوية بنات، الأقصر، بمجموع 343. 

9- محمد أحمد محمد أحمد، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 343. 

10- عمر سمير عبد الرازق فتوح، طيبة الثانوية المشتركة، مدينة الأقصر، بمجموع 343. 

أوائل الثانوية العامة القسم العلمي علوم في الأقصر:

- 1- رحاب علاء الدين المهدى محمد علي، فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 396. 

2- رنا طارق على محمد، القرنة الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 394. 

3- زينب إبراهيم عبد الحميد خضرى، إسنا الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 394. 

4- مينا خيرى عدلى روفائيل، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 393. 

5- آية صلاح الدين محمد حسين، على العديسي الثانوية المشتركة، الطود، بمجموع 391. 

6- تسنيم محمد عبد العزيز رشيدي، إسنا الثانوية بنات، إسنا، بمجموع 390. 

7- الطارق محمد محمود الطيري، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود،  بمجموع 389. 

8- شهد حسني محمد على، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 389. 

9- عبدالرحمن عادل محمد رمضان، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 388. 

10- سارة عبد النبى محمد حسين، الزينية الثانوية المشتركة، الزينية، بمجموع 387. 

11- محمد الحسين عمار آدم، فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 387. 

أوائل الثانوية العامة قسم علمي رياضة في الأقصر: 

1- نورهان محمد عز الدين على، أرمنت الثانوية بنات، أرمنت، بمجموع 394. 

2- عمر محمد سيد عبد المقصود، أرمنت الثانوية العسكرية بنين، أرمنت، بمجموع 394. 

3- إسراء بهاء الدين بكرى إبراهيم، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 382. 

4- سلمى إبراهيم نصري محمد، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 381. 

5- أحمد سعد محمد إسماعيل، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 379. 

6- محمود شعبان إبراهيم محمد، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 373. 

7- باخوم هاني منير رمزي، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 373. 

8- محمد حسام الدين عبدالباري عبد العاطي، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 371. 

9- أحمد حمدي يحيى رشيدي، الزينية الثانوية المشتركة، الزينية، بمجموع 366. 

10- مارتينا هاني موريس تادرس، إسنا الثانوية بنات، إسنا، بمجموع 366. 

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