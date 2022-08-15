بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2022 في الأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد السيد، من قليل أسماء طلاب أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، في جميع الشعب.

أسماء أوائل الأقصر بالقسم الأدبي:

وأوضح دكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن الأوائل هم:

أوائل القسم الأدبي:

1-أحمد جابر ذكي سالم، خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، المجموع 367.

2- آلاء عبد الرازق محمد أحمد، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، المجموع 364.

3- رؤى بهاء الدين ربيع عبدالعليم، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 357.

4- مروة عاطف عبادي أحمد، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، بمجموع 354.

5- علياء محمد فوزى حسانين، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 349.

6- محمود عبد الوهاب حامد معوض، الحلة الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 349.

7- هدى محمد مهدى عبد الرسول، أم المؤمنين الثانوية بنات، الأقصر، بمجموع 348.

8- منار إبراهيم مرغني النوبي، الأقصر الثانوية بنات، الأقصر، بمجموع 343.

9- محمد أحمد محمد أحمد، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 343.

10- عمر سمير عبد الرازق فتوح، طيبة الثانوية المشتركة، مدينة الأقصر، بمجموع 343.

أوائل الثانوية العامة القسم العلمي علوم في الأقصر:

- 1- رحاب علاء الدين المهدى محمد علي، فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 396.

2- رنا طارق على محمد، القرنة الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 394.

3- زينب إبراهيم عبد الحميد خضرى، إسنا الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 394.

4- مينا خيرى عدلى روفائيل، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 393.

5- آية صلاح الدين محمد حسين، على العديسي الثانوية المشتركة، الطود، بمجموع 391.

6- تسنيم محمد عبد العزيز رشيدي، إسنا الثانوية بنات، إسنا، بمجموع 390.

7- الطارق محمد محمود الطيري، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، بمجموع 389.

8- شهد حسني محمد على، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 389.

9- عبدالرحمن عادل محمد رمضان، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 388.

10- سارة عبد النبى محمد حسين، الزينية الثانوية المشتركة، الزينية، بمجموع 387.

11- محمد الحسين عمار آدم، فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 387.

أوائل الثانوية العامة قسم علمي رياضة في الأقصر:

1- نورهان محمد عز الدين على، أرمنت الثانوية بنات، أرمنت، بمجموع 394.

2- عمر محمد سيد عبد المقصود، أرمنت الثانوية العسكرية بنين، أرمنت، بمجموع 394.

3- إسراء بهاء الدين بكرى إبراهيم، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 382.

4- سلمى إبراهيم نصري محمد، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 381.

5- أحمد سعد محمد إسماعيل، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 379.

6- محمود شعبان إبراهيم محمد، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 373.

7- باخوم هاني منير رمزي، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 373.

8- محمد حسام الدين عبدالباري عبد العاطي، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 371.

9- أحمد حمدي يحيى رشيدي، الزينية الثانوية المشتركة، الزينية، بمجموع 366.

10- مارتينا هاني موريس تادرس، إسنا الثانوية بنات، إسنا، بمجموع 366.