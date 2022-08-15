بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2022 في الأقصر
كتب:
أبو الحسن عبد الستار
01:58 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
نتيجة الثانوية العامة 2022
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد السيد، من قليل أسماء طلاب أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، في جميع الشعب.
أسماء أوائل الأقصر بالقسم الأدبي:
وأوضح دكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن الأوائل هم:
أوائل القسم الأدبي:
1-أحمد جابر ذكي سالم، خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، المجموع 367.
2- آلاء عبد الرازق محمد أحمد، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، المجموع 364.
3- رؤى بهاء الدين ربيع عبدالعليم، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 357.
4- مروة عاطف عبادي أحمد، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، بمجموع 354.
5- علياء محمد فوزى حسانين، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 349.
6- محمود عبد الوهاب حامد معوض، الحلة الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 349.
7- هدى محمد مهدى عبد الرسول، أم المؤمنين الثانوية بنات، الأقصر، بمجموع 348.
8- منار إبراهيم مرغني النوبي، الأقصر الثانوية بنات، الأقصر، بمجموع 343.
9- محمد أحمد محمد أحمد، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 343.
10- عمر سمير عبد الرازق فتوح، طيبة الثانوية المشتركة، مدينة الأقصر، بمجموع 343.
أوائل الثانوية العامة القسم العلمي علوم في الأقصر:
- 1- رحاب علاء الدين المهدى محمد علي، فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 396.
2- رنا طارق على محمد، القرنة الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 394.
3- زينب إبراهيم عبد الحميد خضرى، إسنا الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 394.
4- مينا خيرى عدلى روفائيل، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 393.
5- آية صلاح الدين محمد حسين، على العديسي الثانوية المشتركة، الطود، بمجموع 391.
6- تسنيم محمد عبد العزيز رشيدي، إسنا الثانوية بنات، إسنا، بمجموع 390.
7- الطارق محمد محمود الطيري، التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، الطود، بمجموع 389.
8- شهد حسني محمد على، السيد نور الدين الثانوية المشتركة، القرنة، بمجموع 389.
9- عبدالرحمن عادل محمد رمضان، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 388.
10- سارة عبد النبى محمد حسين، الزينية الثانوية المشتركة، الزينية، بمجموع 387.
11- محمد الحسين عمار آدم، فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، إسنا، بمجموع 387.
أوائل الثانوية العامة قسم علمي رياضة في الأقصر:
1- نورهان محمد عز الدين على، أرمنت الثانوية بنات، أرمنت، بمجموع 394.
2- عمر محمد سيد عبد المقصود، أرمنت الثانوية العسكرية بنين، أرمنت، بمجموع 394.
3- إسراء بهاء الدين بكرى إبراهيم، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 382.
4- سلمى إبراهيم نصري محمد، الأقصر الثانوية بنات، مدينة الأقصر، بمجموع 381.
5- أحمد سعد محمد إسماعيل، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 379.
6- محمود شعبان إبراهيم محمد، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 373.
7- باخوم هاني منير رمزي، الأقصر الثانوية العسكرية بنين، مدينة الأقصر، بمجموع 373.
8- محمد حسام الدين عبدالباري عبد العاطي، إسنا الثانوية بنين، إسنا، بمجموع 371.
9- أحمد حمدي يحيى رشيدي، الزينية الثانوية المشتركة، الزينية، بمجموع 366.
10- مارتينا هاني موريس تادرس، إسنا الثانوية بنات، إسنا، بمجموع 366.