تشييع جثامين 3 طلاب بكلية طب في جنازة مهيبة بميت غمر.. ضحايا انقلاب سيارة في ترعة

شيع أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازة طالب بكلية طب الأسنان، بعد انتشال جثمانه من ترعة «الرياح التوفيقي»، إثر غرقه في حادث تصادم سقطت به السيارة بالترعة فظل غارقا لمدة تصل إلى 24 ساعة إلى أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتوفي في الحادث أيضا اثنين من زملائه من أبناء ميت غمر، مما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أبناء المدينة.

الالاف يؤدون صلاة الجنازة

وأدى الآلاف صلاة الجنازة على الطالب «محمد مصطفى زنون»، 19 سنة، طالب في كلية طب الأسنان جامعة سيناء، وخرجت الجنازة من مسجد الرحمة بميت غمر إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الانهيار الشديد بين أسرته وأصدقائه وأهالي المدينة الذين خرجوا للمشاركة في تشييع الجنازة.

وأعلنت أسرة محمد مصطفي الزنون، عن تلقي العزاء في السرادق المقام في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر اليوم.

الإنقاذ النهري ينجح في انتشال جثة الطالب

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الطالب «محمد مصطفى زنون»، ‏بعد حوالي 24 ساعة من غرقه مع اثنين من أصدقائه والتي تمكنت القوات من انتشالهم فور وقوع الحادث وهما: مازن وليد فرج، طالب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، ويوسف أحمد فشار، طالب بكلية الطب، كما أصيب في الحادث اثنين آخرين من زملائهم وجري نقلهما الى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ورود بلاغ بانقلاب سيارة

‎ وكان مأمور مركز شرطة ميت غمر، تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق «ميت غمر – المنصورة»، مما تسبب في سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة «الرياح التوفيقي» المجاورة للطريق.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وتمكنت على الفور بمساعدة الأهالي من استخراج اثنين من السيارة مصابين فيما تم انتشال جثتي طالبين وهما مازن وليد فرج، ويوسف أحمد فشار، فيما ظل جثمان محمد مصطفى زنون، في المياه إلى أن تمكنت القوات من انتشاله.

وبالفحص تبين أن سيارة نقل صدمت سيارة ملاكي كان يستقلها ضحايا الحادث من الخلف مما تسبب في سقوط السيارة في مياه الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.