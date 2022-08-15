«مياه الفيوم»: سحب 33 ألف عينة خلال يوليو الماضي للتأكد من مطابقتها للمواصفات

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن قطاع المعامل بالشركة قام بسحب وتجميع حوالي 33400 عينة مياه بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمواطنين أو المستهلكين واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم مطابقتها.

متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي

وأضاف «النجار»، أن الهدف من سحب عينات الصرف الصحي هو التأكد من مطابقة السيب النهائي الخارج من محطات معالجة الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والمجاري المائية من التلوث، بجانب سحب عينات من مراحل التشغيل بالمحطات للتأكد من أن عمليات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي تتم بصورة سليمة داخل المحطات.

وقام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، من خلال تجميع 33406 عينات خلال شهر يوليو 2022، وهي على النحو التالي:

- 32882 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

متابعة مراحل معالجة محطات الصرف الصحي

- 472 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.

- 52 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.