أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة لـ«مياه الشرقية».. اعرف مواعيدها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن ومواعيد وجود سيارات خدمة العملاء بالمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق عملها بدءًا من اليوم «الثلاثاء»، وحتى الخميس المقبل الموافق 18 من أغسطس.

مواعيد وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والقطاعات والمدن

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدءًا من اليوم الساعة الثامنة صباحًا بالمراكز والقطاعات الآتية:

- مواعيد وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع ديرب نجم «قرية صفط زريق» يومي الأحد والخميس و«قرية كفر الجنيدي»، يوم الاثنين وقرية الديسة يومي الثلاثاء والأربعاء.

- مواعيد وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع المركز «قرية يوسف سلامة يوم الأحد - وقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس».

سيارات خدمة العملاء المتنقلة تسهل تقديم كل الخدمات للمواطنين بالمناطق البعيدة والنائية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر «فيس بوك»، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم كل الخدمات للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والقطاعات والمدن

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بأن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات - شحن كروت عدادات مسبوقة الدفع - سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى».