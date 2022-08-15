حبس أب متهم بقتل ابنه في قليوب.. «حاول حرق جثته على الدائري»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ابنه وتقطيع جثته في قليوب، وذلك بعد 5 أيام من قتله، ثم حاول حرق جثته على الطريق الدائري، كما أمرت بطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

جريمة قتل بشعة في قليوب

وشهدت منطقة منطي بقليوب جريمة قتل بشعة، تجرد فيها أب من إنسانيته بعد أن قام بقتل ابنه وتقطيعه ومحاولة إحراق الجثة بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم، كما طلب تحريات المباحث وصرحت بدفن الجثة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغاً بقتل أب لنجله وتقطيع جثته ومحاولة إحراقها بمنطقة منطي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومعاونة النقباء محمود سرور وعمرو رضوان معاوني رئيس المباحث.

المتهم حاول حرق الجثة

وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم «يسري. ف. ا» بقتل نجله «أحمد»، 11 عاما، ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة محاولا إحراقها بجوار الطريق الدائري.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، اعترف بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.