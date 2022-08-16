موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022.. اعرف الرابط

أعلنت محافظة القاهرة موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022، للعام الدراسى 2022-2023 حيث من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال فى 1 سبتمبر المقبل، وعلى أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

وأكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أن على أولياء الأمور الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 القاهرة للاستعلام عن النتيجة مطلع سبتمبر المقبل، وإذا تم القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسى 2022 -2023؛ لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة للتقديم، مع دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب، وفي حالة وجود أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

متابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنّ متابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالقاهرة مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة يتم خلال مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع، ويمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل «لا تخضع للمربع السكني» أو التجريبية «تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة»، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا، و يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022 من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

من ناحية أخرى أغلقت محافظة القاهرة باب التحويلات المدرسية 2022 وفق المدة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم وعلى أولياء الأمور متابعة نتيجة التحويلات بين المدارس على موقع محافظة القاهرة بعد أسبوع من تاريخ التقديم وعليهم طبع النتيجة وسرعة التقديم للمدرسة قبل مرور 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.