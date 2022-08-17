«الصحة»: انخفاض غير مسبوق في أعداد الإصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات كورونا في مصر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك انخفاضًا في أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات لم نشهده من قبل، منذ انتشار الجائحة.

توسعات في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك توسعات في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا سواء الجرعتين الأولى والثانية أو الجرعة التنشيطية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، مشيرًا الى أن أعداد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية يقارب 8 ملايين مواطن.

حملة طرق الأبواب

وتابع «عبدالغفار»، أن حملة «طرق الأبواب» المتعلقة بتطعيم المواطنين، مستمرة في المحافظات للوصول الى الفئات المستهدفة منهم، وأن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف منها، والعامل الرئيسي للسيطرة على جائحة فيروس كورونا هو التوسعات في عملية التطعيم، فاللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن للوزارة، لتلقي كافة التساؤلات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.