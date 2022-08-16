1.6 مليون جنيه إيرادات 5 أفلام في السينمات خلال 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن إيرادات الـ4 الأفلام الموجودة بالسينمات، خلال أمس الاثنين، وهي «تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لتامر حسني، و«عمهم» لمحمد عادل إمام.

تسليم أهالي يتصدر شباك الإيرادات بـ655 ألف جنيه

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ إجمالي إيرادات الأفلام، أمس الاثنين، بلغ 1.6 مليون جنيه، فيما تصدر فيلم «تسليم أهالي» القائمة، بواقع 655 ألف جنيه فقط، ليلاحقه «كيرة والجن» في المرتبة الثانية بقيمة 419 ألف جنيه.

وأوضح أنّ فيلم «عمهم» جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 315 ألف جنيه، فيما جاء فيلم «بحبك» لـ تامر حسني بالمركز الرابع والأخير، حيث بلغت الإيرادات 210 آلاف جنيه فقط.

السينمات تستقبل فيلم دعوة عامة غدًا

ومن المُقرر، أنّ تستقبل السينمات، فيلماً كوميديًا جديدًا، اعتبارًا من الغد الأربعاء، وهو «دعوة عامة» بطولة الفنانين محمد عبد الرحمن، وأحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد، وتدور أحداثه حول «معتز» الشخصية التي يُجسدها الفنان محمد عبدالرحمن، وهو الشاب المستهتر والذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب دعوة دعتها أمه.

وبشكلٍ عام، تجاوزت إيرادات فيلم «كيرة والجن» 106 ملايين جنيه، حتى الآن، وذلك وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليدخل هذا العمل قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

وتصدر «كيرة والجن» قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما، ليُزيح فيلم «الفيل الأزرق 2»، للمرتبة الثانية، حيث حصد 103.6 مليون جنيه، حيث طُرح عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.

وشارك في بطولة «كيرة والجن» هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، أحمد كمال، سلوى محمد علي، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، لارا إسكندر، أحمد عبدالله محمود، علي قاسم، ياسين أمير، رزان جمال.