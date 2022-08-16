ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بالهند إلى 44.2 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، 8813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى44277194 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 527098 حالة وفاة، ووفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

الصين تعلن تسجيل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية الصينية، 530 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 426 حالة في «مقاطعة هاينان»، دون تسجيل وفيات ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى خروج 117 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 224688 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 84128 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 84128 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 463 حالة وافدة من الخارج، و37 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 21502164 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 25710 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الجارة الشمالية، حثت السلطات، اليوم الثلاثاء، المواطنين، على عدم التراجع عن حذرهم من الفيروس، بعد إعلان «بيونج يانج»، في الأسبوع الماضي انتصارها في حربها ضد «كورونا».وقالت صحيفة «رودونج سينمون» الناطقة باسم حزب العمال الحاكم ،إن حملة مكافحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وسجلت إصابات «كورونا»، عالميا، 596 مليونًا و176 ألفًا و955 حالات، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و456 ألفًا و951 حالة وفاة، بينما تعافى 570 مليونا و235 ألفا و973 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».