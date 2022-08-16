لجنة استضافة بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022 تناقش الاستعداد للمنافسات

عقدت اللجنة التنفيذية لبطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، اجتماعًا بمقر الاتحاد الرياضي للجامعات، بحضور الدكتور صبحي، حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ومدير البطولة، الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ونائب مدير البطولة، والكابتن بهاء مختار، المنسق العام ومدير القطاعات، ورؤساء القطاعات واللجان الفرعية باللجنة المنظمة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بطولة الاسكواش

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الاجتماع تناول الترتيبات المتعلقة باستضافة فعاليات بطولة الاسكواش التي ستقام بمصر خلال الفترة من 7-13 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللجنة في ضوء ذلك ناقشت الاستعدادات المتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، فضلا عن النواحي الطبية، والتسويقية، والإعلامية، إضافة إلى حفلي الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة، والمؤتمر العلمي المصاحب للفعاليات.

وأكد المتحدث الرسمي أنّ استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات في الاسكواش 2022 يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية في المجالات الرياضية المختلفة، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، خاصة الجامعية، لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

اهتمام مصري بالأنشطة الرياضية

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ استضافة البطولة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنّ البطولة ستحظى بدرجة عالية من التنسيق والاهتمام من الجهات المعنية، والتي تشمل وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الدولي والمصري للإسكواش.